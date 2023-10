Santarcangelo invasa dai topi? La replica del Comune: "C'è chi enfatizza, le cose non stanno così"

Invasione di topi a Santarcangelo? Le cose non stanno così. "Rispetto alla enfatizzata “invasione di topi a Santarcangelo”, è bene prima di tutto precisare che negli ultimi quattro mesi l’amministrazione ha ricevuto 10 richieste di derattizzazione su suolo pubblico nell’intero territorio comunale, con numeri assolutamente in linea, nello stesso periodo, nel 2022 (10 segnalazioni) e nel 2021 (12 segnalazioni)". Scrive in una nota l'amministrazione di Santarcangelo, a fronte di alcune notizie apparse a mezzo stampa.

"Quella presentata in data 10 ottobre, inoltre, risulta essere la prima e unica segnalazione con richiesta di derattizzazione in via Gioacchino Belli nel corrente anno. Sulla base della richiesta presentata l’amministrazione comunale ha dato mandato alla società partecipata Anthea di effettuare un trattamento che si aggiunge al programma di interventi di derattizzazioni che annualmente vengono pianificate nel territorio comunale".

"Al tempo stesso, sono anche in corso le valutazioni e gli approfondimenti del caso da parte dei tecnici comunali e di Anthea - scrive l'amministrazione -, per verificare eventuali particolari situazioni che possano aver causato o favorito un aumento repentino dei ratti. Alcune cause, come ad esempio l’errato conferimento di rifiuti, l’abbandono di alimenti o la presenza di terreni incolti, possono infatti contribuire alla proliferazione di topi. Proliferazione, peraltro, già favorita dalle temperature particolarmente alte che, come conferma Anthea, ha causato un aumento del fenomeno in tutta la provincia, a cui è stato fatto fronte con un presidio costante delle criticità presenti nel territorio".