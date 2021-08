Santarcangelo, l'isola ecologica si sposta nell'area di sosta pubblica e sarà riconfigurata

Attualmente ubicata su un’area di proprietà privata, la batteria si sposterà quindi nell’area di sosta pubblica tra via Celletta Roccari e via Pascoli

A partire da martedì 31 agosto l’isola ecologica di via Dante di Nanni, nei pressi del civico 28, verrà spostata in via Celletta Roccari e riconfigurata per adattarsi meglio alla nuova posizione, garantendo comunque il medesimo servizio di quella soppressa.

Attualmente ubicata su un’area di proprietà privata, la batteria si sposterà quindi nell’area di sosta pubblica tra via Celletta Roccari e via Pascoli, dove sarà riconfigurata con un numero minore di cassonetti a fronte di un aumento dei passaggi di raccolta, che sarà effettuata con movimentazione manuale. Nel corso dei prossimi giorni, l’Amministrazione comunale valuterà anche la possibilità di installare un raccoglitore di oli alimentari esausti.

Per consentire il posizionamento dell’isola ecologica, dunque, in due dei cinque stalli attualmente presenti sarà vietata la sosta dei veicoli.