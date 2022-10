Santarcangelo, la Banca del Tempo dona mille euro per il verde pubblico

Mille euro per il verde pubblico: questo l?ammontare della donazione della Banca del Tempo all?Amministrazione comunale di Santarcangelo, che i rappresentanti dell?associazione hanno consegnato questa mattina (martedì 25 ottobre) alla vice sindaca e assessora all?Ambiente, Pamela Fussi. I fondi derivano in parte dalla vendita di prodotti donati all?associazione da imprese e cittadini del territorio e in parte da risorse proprie della Banca del Tempo, che ha chiesto all?Amministrazione di impiegare la somma per interventi sul verde pubblico, come piantumazioni di nuovi alberi o siepi. La vice sindaca Pamela Fussi ha ringraziato i rappresentanti dell?associazione, anche per l?attenzione e la sensibilità verso le tematiche ambientali: ?Come noto, oltre all?aspetto estetico e ornamentale, gli alberi hanno una funzione diretta sia nella lotta ai cambiamenti climatici sia nella mitigazione delle isole di calore?.