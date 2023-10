Santarcangelo, lavori lunedì in centro storico: previste modifiche alla viabilità

Previsti lavori nei pressi del centro storico di Santarcangelo. Per consentire alcuni interventi di manutenzione, dalle ore 7 alle ore 20 di lunedì 9 ottobre alcune strade del centro storico subiranno modifiche alla circolazione del traffico e della sosta. Durante i lavori, sarà vietato il transito e la sosta con rimozione forzata lungo tutta la via Beato Malatesta, fatta eccezione per i residenti di via Pio Massani e contrada dei Nobili, e del tratto di via Pio Massani compreso tra la via Beato Malatesta e il civico 18. Per consentire l’accesso ai mezzi dei residenti nelle altre vie del centro storico, dalle 7 alle 20 via Saffi sarà inoltre percorribile in entrambi i sensi di marcia.