Santarcangelo, proseguono i lavori sulla rete idrica in viale Mazzini: le modifiche alla viabilità

Prosegue l’intervento di Hera per la riqualificazione della rete idrica in viale Mazzini, che a partire da lunedì 24 luglio resterà chiuso al traffico e alla sosta nel tratto compreso tra le vie San Marino e Serra/Puccini. Il cantiere sarà operativo da lunedì a venerdì, mentre nel fine settimana il tratto di strada verrà riaperto alla circolazione. Per tutta la durata dei lavori sarà comunque garantito il transito a bici e pedoni, nonché ai veicoli dei residenti e ai mezzi di soccorso, mentre i cassonetti presenti in viale Mazzini, nei pressi dell’incrocio con via Mascagni, saranno spostati negli stalli di sosta davanti al civico 59 del viale.

Le opere – iniziate in primavera con la sostituzione delle condutture in via Tosi, Giordano Bruno e Mazzini – sono eseguite per conto di Hera nell’ambito di un maxi intervento di riqualificazione delle reti che prevede un investimento di oltre 2,5 milioni di euro finanziati da Romagna Acque – Società delle Fonti con l’obiettivo di garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, aumentare la sicurezza idrica con la realizzazione di nuove condotte e riqualificare alcuni tratti di rete.

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per informazioni sulle modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale è possibile consultare il sito internet: www.startromagna.it/infobus/.