Santarcangelo, lavori stradali in via Tosi e via Mazzini: modifiche alla viabilità

Proseguiranno lunedì 22 aprile i lavori per il rispristino del manto stradale delle vie Tosi e Mazzini a Santarcangelo, che nel 2023 erano state interessate dai lavori ai sottoservizi: dopo aver atteso il tempo necessario per il consolidamento delle reti acquedottistiche, sono partiti alla fine dello scorso anno e si concluderanno nel mese di maggio le operazioni di asfaltatura di alcune vie del centro e delle frazioni.

Nel corso dei lavori sono previste modifiche alla viabilità: per quanto riguarda l’asfaltatura di via Tosi (tra le vie Mazzini e dell’Acero) e Mazzini (tra via Ugo Braschi e Tosi), in particolare, dalle 7 alle 19 – dal 22 al 26 aprile – sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada, mentre il traffico sarà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, anche in questo caso con accesso garantito ai proprietari delle abitazioni.

Diverse le modifiche alla viabilità in programma anche la settimana successiva: da lunedì 29 aprile, infatti, via Don Luigi Sturzo sarà percorribile solo a senso unico (con direzione via San Vito – via Brodolini) per consentire l’intervento di realizzazione del tratto della pista ciclopedonale di San Vito. A conclusione dei lavori, che prevedono il tracciato sul lato monte e gli stalli auto sul lato mare, la strada resterà percorribile a senso unico in via definitiva, sempre con direzione da via San Vito a via Brodolini.

Dal 29 aprile al 7 maggio, il tratto di via del Platano compreso tra i civici 31 e 33 sarà invece chiuso al traffico – diventando temporaneamente strada senza uscita – per un’occupazione di suolo pubblico legata a un intervento di edilizia privata. In via Carlo Alberto dalla Chiesa, infine, l’Amministrazione comunale ha dato mandato alla società in house Anthea di realizzare un attraversamento pedonale all’altezza dei civici 13 e 15, al fine di migliorare la sicurezza dell’accesso al parco Spina e dare continuità ai percorsi protetti esistenti.