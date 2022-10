Santarcangelo, lunedì 31 ottobre gli uffici comunali saranno chiusi

Lunedì 31 ottobre, in occasione del ponte per la festività di Ognissanti, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. Come di consueto, saranno garantiti i servizi di reperibilità della Polizia locale e dello Stato civile per le dichiarazioni di nascita e di morte contattando il numero 0541/624.361 (dalle ore 8 alle ore 12). I servizi comunali riprenderanno il regolare orario d’apertura a partire da mercoledì 2 novembre.

Anche per segnalazioni urgenti, nei giorni di chiusura degli uffici comunali è possibile rivolgersi alla Polizia locale chiamando il numero 0541/624.361.