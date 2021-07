Santarcangelo, nei prossimi giorni la rimozione dei dossi di via Ugo Bassi

Saranno rimossi nei prossimi giorni i due dossi rallentatori presenti in via Ugo Bassi, nei tratti tra le vie Guido Rossa e Galliadi, Fratelli Cervi e la rotatoria con via della Resistenza. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale in seguito a un confronto con i residenti, dopo che nei mesi scorsi era già stato rimosso il dosso centrale, collocato tra le vie 1° Maggio e Fratelli Cervi. Alla luce della velocità eccessiva degli automezzi, della necessità di regolamentare la sosta delle auto e di rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali, a inizio 2021 in via Ugo Bassi è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza, a partire dal quale è cominciata una sperimentazione di alcuni mesi relativa alle misure messe in atto, come avvenuto in altre zone del territorio comunale. Il problema della velocità eccessiva dei veicoli, tuttora presente, è stato affrontato da un lato con l’apposizione dei dossi rallentatori, dall’altro con un significativo incremento dei controlli svolti dalla Polizia locale, anche allo scopo di sanzionare il transito di mezzi pesanti, presente nonostante il divieto.

Da inizio anno ad oggi, in via Ugo Bassi la Polizia locale ha effettuato 86 controlli, con l'impiego di 157 operatori per un totale di 97 ore: nel complesso, sono stati controllati 190 veicoli e rilevate 83 sanzioni. I controlli della Polizia locale, in ogni caso, proseguiranno anche nei prossimi mesi.Rispetto invece ai dossi rallentatori, il beneficio garantito in termini di diminuzione della velocità si è rivelato inferiore al disagio arrecato ai residenti, specialmente nelle ore notturne, dal rumore prodotto dai mezzi in transito sui dossi. Per questa ragione, conclusa la sperimentazione di circa sei mesi nel corso della quale non sono mancati diversi momenti di confronto con i residenti della zona, l’Amministrazione comunale ha deciso di rimuovere anche gli ultimi due dossi rimasti in via Ugo Bassi.