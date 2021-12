Raffica di eventi rinviati, niente presepe vivente e spettacolo della Filodrammatica

Viabilità modificata in occasione del mercato settimanale di venerdì 31 dicembre a Santarcangelo: i banchi si estenderanno infatti oltre che su via di piazza Ganganelli (di fronte al Municipio) anche su via Garibaldi. Pertanto, dalle ore 6 alle ore 15 è previsto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambe le vie per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al servizio degli operatori di commercio autorizzati.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che per Capodanno, come in altre circostanze, è vietato l’uso improprio di botti, petardi, artifici esplodenti e/o rumorosi su tutto il territorio comunale, come previsto dal regolamento di Polizia locale. All’interno del centro storico è altresì vietato l’asporto e il consumo di bevande in bottiglie e contenitori in vetro nei luoghi pubblici e comunque al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi pubblici dalle ore 20 di venerdì 31 dicembre alle ore 7 di sabato 1° gennaio.

Il mercatino di antiquariato La Casa del Tempo, che di consueto si svolge la prima domenica del mese, non si terrà il 2 gennaio. L’appuntamento con la mostra mercato di libri, tessuti, vinili, soprammobili, arredamento e tanti altri articoli di antiquariato, modernariato e vintage è infatti spostato a domenica 9 gennaio sempre dalle ore 9 alle 19 in piazza Ganganelli e dintorni.

Sono invece annullati due eventi inseriti nel calendario degli eventi natalizi “Lòmm”: si tratta del presepe vivente a cura della parrocchia San Michele Arcangelo, che doveva svolgersi nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio ai Pratini di via Ruggeri e dello spettacolo della Filodrammatica Lele Marini “Il teatrino di Federico”, in programma nella stessa giornata al Teatro Lavatoio.