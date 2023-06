Santarcangelo, nuovo servizio di raccolta porta a porta a Canonica e nelle vie Bornaccino e Marecchiese

Partirà lunedì 12 giugno la distribuzione dei kit per il porta a porta a Canonica, in via Bornaccino e in due tratti di via Marecchiese: le aree saranno infatti comprese nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti di tipo indifferenziato, organico, carta/cartone, plastica/lattine e vetro che inizierà a partire dal 26 giugno. A partire dal 3 luglio inizierà invece la rimozione delle isole ecologiche.



Il personale incaricato da Hera (identificabile tramite tesserino di riconoscimento), consegnerà alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata composto dal calendario, che riporta giornate di raccolta e informazioni/regole sul servizio e dai contenitori da esporre per la raccolta. Il kit potrà essere ritirato solo dai titolari del contratto Tari: per delegare un’altra persona, invece, è necessario utilizzare il modulo allegato alla lettera inviata a metà giugno a tutte le utenze coinvolte.

Per la consegna casa per casa gli operatori Hera non chiederanno mai né di entrare all’interno dell’abitazione né denaro; per essere certi che si tratti di un incaricato Hera, è possibile chiamare il Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Le attività verranno contattate dai tecnici di Hera per definire le esigenze e, conseguentemente, i necessari contenitori. I cittadini titolari del contratto Tari, o loro delegati non presenti al momento della consegna, troveranno in buchetta un coupon con cui ritirare il kit di raccolta presso gli appositi punti di distribuzione concordati con l’Amministrazione comunale.



Nel dettaglio, il servizio amplierà l’area di Canonica già compresa nel porta a porta aggiungendo un tratto delle vie Bionda e Canonica, nonché di diverse strade trasversali come le vie Fabbrerie, della Rebola, del Trebbiano. Due i tratti di via Marecchiese che saranno raggiunti dal servizio – uno compreso tra i civici 1075 e 1702 e uno nei pressi di via di Sopra – mentre saranno una dozzina le utenze di via Bornaccino inserite nella raccolta porta a porta. Contestualmente, in via Padre Tosi verrà eliminata l’isola ecologica nella curva a ridosso della stazione ferroviaria.

“Quella che prenderà avvio a partire dall’estate a Canonica e nelle vie Bornaccino e Marecchiese, è un’importante estensione del servizio messo a punto negli ultimi anni, che potrà rispondere alle esigenze dei residenti e risolvere numerose criticità”, afferma la vice sindaca e assessora all’Ambiente Pamela Fussi.



“Nella frazione di Canonica, ad esempio, si completerà un servizio già attivo nel 2022 – prosegue la vice sindaca Fussi – mentre in via Bornaccino il porta a porta permetterà di migliorare il decoro urbano della zona. Oltre a questi vantaggi, il sistema di raccolta rifiuti a domicilio consentirà non solo di aumentare la qualità della raccolta differenziata, ma contribuirà anche alla promozione di una gestione dei rifiuti più responsabile da parte di tutti”.