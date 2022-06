Ci vediamo al cantiere, al via con il parco Macabucco e la scuola di Canonica gli incontri pubblici

Dopo l’assemblea pubblica dello scorso aprile a San Vito, le occasioni di confronto tra amministrazione comunale e cittadinanza proseguono con una serie di incontri informativi dedicati ai lavori attualmente in corso di svolgimento, dal titolo “Ci vediamo al cantiere”. I primi due incontri, in programma la prossima settimana, si svolgeranno nel capoluogo e nella frazione di Canonica.

Martedì 14 giugno, alle ore 18, in particolare, è previsto un momento informativo sui lavori in corso per la realizzazione del nuovo parco del Macabucco: presso il cantiere di via Contea, la giunta comunale insieme a tecnici, progettisti e ditta esecutrice incontreranno i cittadini per illustrare il progetto in modo semplice e informale attraverso una passeggiata all’interno dell’area di cantiere.

Mercoledì 15 giugno, sempre alle ore 18, appuntamento invece allo Street Cafè di Canonica per un incontro dedicato alla scuola dell’infanzia, anche in questo caso alla presenza di giunta e tecnici comunali, nonché dell’impresa recentemente incaricata di completare i lavori. Dopo questi primi due incontri, nei prossimi mesi saranno organizzate ulteriori occasioni di approfondimento su altri lavori in corso sul territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni.