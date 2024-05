Santarcangelo, parte la messa in sicurezza della provinciale 13bis

È pronto a partire l’intervento di messa in sicurezza di via Santarcangelo-Bellaria (SP13bis), nei pressi del centro abitato della Giola, al via da lunedì 6 maggio con una serie di modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza del cantiere. La messa in sicurezza – eseguita per conto della società in house Anthea dall’impresa Comer Bellaria Igea Marina – prevede la realizzazione di un nuovo percorso pedonale e un attraversamento retroilluminato lungo via Santarcangelo-Bellaria, nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia e l’incrocio con via Giola, riqualificando il marciapiede esistente, sostituendo o integrando la segnaletica.

L’intervento, che ha richiesto un investimento di circa 70mila euro, è stato progettato per essere compatibile e non interferire con il piano generale di messa in sicurezza dell’intera SP13bis al momento in avanzato stato di elaborazione congiunta da parte delle Provincie di Rimini e Forlì-Cesena in collaborazione con i Comuni di Santarcangelo, San Mauro e Bellaria Igea Marina.

Il progetto che sarà realizzato è lo stesso presentato ai residenti il 16 marzo scorso: le migliorie suggerite in quell’occasione dai residenti, che in ogni caso non incidono sul progetto iniziale, avrebbero richiesto una variante progettuale con un consistente incremento delle risorse da stanziare e un conseguente allungamento dei tempi di avvio dei lavori. L’Amministrazione comunale, pertanto, ha ritenuto di procedere con il progetto elaborato da Anthea, per poi intervenire con quanto suggerito dai cittadini che hanno partecipato all’incontro, destinando al completamento degli interventi ulteriori risorse in una fase successiva. Nel complesso, la messa in sicurezza interesserà il tratto compreso tra il semaforo nei pressi del civico 1570 e l’isola di traffico nei pressi del civico 1190, nel periodo compreso tra le ore 7 di lunedì 6 maggio e le ore 19 di venerdì 5 luglio.

Per ridurre il più possibile l’impatto del cantiere sulla viabilità l’intervento sarà eseguito in due stralci, istituendo il senso unico alternato in brevi tratti della SP13bis per seguire l’andamento dei lavori: nella prima fase, il senso unico alternato sarà istituito nel tratto compreso tra il civico 1380 e il semaforo nei pressi del civico 1570, mentre nella seconda fase il cantiere si sposterà nel tratto compreso tra l’isola di traffico nei pressi del civico 1190 e l’intersezione con via Mariolo. In entrambi i casi, il transito sarà regolato da impianti semaforici o, qualora si rendesse necessario, direttamente da movieri.