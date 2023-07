Santarcangelo premiata da Cittaslow per il percorso partecipativo del Pums

È arrivata nei giorni scorsi all’Amministrazione comunale la comunicazione, da parte del circuito internazionale Cittaslow, in merito all’assegnazione del Best practice award, il premio che il network del buon vivere assegna ogni anno alle migliori pratiche attuate dalle città partecipanti. A ricevere il premio, in particolare, il percorso partecipativo per la redazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile, avviato nel 2021 e concluso con l’approvazione del Pums da parte del Consiglio comunale nel luglio 2022. La commissione di esperti del circuito Cittaslow ha assegnato la “Chiocciola arancione” nella categoria Politiche infrastrutturali, riconoscendo l’importanza di un “progetto partecipato dalla comunità in grado di diffondere la cultura della mobilità sostenibile e ridurre l’uso dell’auto”.



Il progetto presentato dal Comune di Santarcangelo si è distinto tra i 28 candidati da 11 Paesi del mondo, valutati in base alla capacità di attuare la filosofia Cittaslow, produrre un impatto socialmente innovativo, diffondere buone pratiche nell’ambito del circuito internazionale, dimensione del progetto, coinvolgimento della cittadinanza e visione del futuro.



“L’urbanistica come strumento di definizione dello sviluppo di una città è tra le caratteristiche fondamentali del network Cittaslow” dichiara la sindaca Alice Parma. “Per questo, durante la pandemia, abbiamo pensato a un percorso partecipativo per parlare di transizione ecologica e mobilità sostenibile, con misure innovative come le zone 30 e la Bicipolitana per collegare le frazioni al capoluogo. Il percorso casa-scuola-lavoro è il principale ambito di applicazione del Pums – conclude la sindaca – con l’intento di diffondere nuove abitudini di mobilità e mettere ciascuno nella condizione di fare la propria parte contro il cambiamento climatico”.