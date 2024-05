Santarcangelo protagonista in televisione, arrivano le telecamere di "Linea Verde"

Santarcangelo sarà tra i luoghi protagonisti della prossima puntata di “Linea verde”, in programma su Rai Uno a partire dalle ore 11,30 di sabato 11 maggio. Nei giorni scorsi infatti, una troupe del programma televisivo ha visitato le grotte monumentali di via Ruggeri e il centro storico, accompagnato dalle guide della Pro loco di Santarcangelo. La puntata sarà pubblicata anche in streaming sulla piattaforma Rai play.