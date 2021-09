Santarcangelo, quasi ultimati i lavori per il percorso in sicurezza in via Togliatti

Proseguono in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale in sicurezza e la riorganizzazione dei parcheggi in via Togliatti nel tratto di fronte alla scuola dell’infanzia Margherita. Ormai ultimato, infatti, il percorso a raso per la lunghezza di 260 metri, protetto da fittoni in ghisa nel tratto di via Togliatti compreso fra la scuola dell’infanzia Margherita e via XXIV Maggio. In corrispondenza della scuola, inoltre, è stato realizzato un marciapiede sopraelevato della larghezza di due metri, mentre è stata asfaltata la banchina stradale collocata sul lato opposto di via Togliatti.

Nell’ambito dell’intervento, è prevista anche la riorganizzazione e regolamentazione della sosta delle auto, che in precedenza avveniva in maniera non organizzata, con la realizzazione di circa 60 parcheggi. Nel piazzale di fronte alla scuola Margherita sono stati realizzati 39 posti auto, 19 gli stalli presenti lungo la via Togliatti, lato mare.

A conclusione dei lavori, nelle prossime settimane il tracciato del percorso in sicurezza si estenderà per ulteriori 50 metri anche in via XXIV Maggio, mentre in via Silvio Sancisi il marciapiede esistente (lato centro storico) verrà completamente rifatto e ampliato. L’intervento – affidato alla società in house Anthea – ha un costo di poco inferiore ai 100mila euro e consentirà di completare il collegamento ciclopedonale che dalla cittadella dello sport e da via Buozzi permette di raggiungere in sicurezza la scuola dell’infanzia Margherita, la media Saffi e il centro cittadino.