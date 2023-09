Santarcangelo c'è, raccolti 21 mila euro in aiuto alla società sportiva Atletica Endas alluvionata

Più di 320 partecipanti e oltre 21 mila euro raccolti per la società sportiva Atletica Endas Cesena. È questo il bilancio finale della cena benefica “Santarcangelo c’è”, che si è svolta martedì (12 settembre) in piazza Ganganelli grazie alla collaborazione e al sostegno di un’ampia rete di associazioni, privati e imprese del territorio romagnolo e non solo. La serata è iniziata intorno alle 19 con i saluti di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, e di Donatella Cremonese in rappresentanza della Consulta del Volontariato ai partecipanti che stavano prendendo posto ai tavoli. Intorno alle 19,45 l’avvio della cena, con 26 pietanze diverse realizzate da otto chef e tre “cuoche di casa”, che insieme a undici locali santarcangiolesi tra ristoranti, piadinerie, pizzerie, trattorie e rosticcerie hanno offerto ai presenti un menù di alto livello – unico e irripetibile in quanto creato in corso d’opera e svelato al momento della cena – con ampia scelta tra piatti diversi, presentati in un ricco buffet di 30 metri accompagnato dai vini delle sedici cantine del progetto Rimini Rebola invitate dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

A conclusione della cena – prima dei dolci offerti da gelaterie, forni e pasticcerie, compresa una torta da 150 chili – il ringraziamento dal palco della sindaca Alice Parma, al quale si sono uniti l’assessore regionale Andrea Corsini, il presidente della Provincia e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, gli chef coordinatori della cucina Massimiliano Mussoni e Cristian Pratelli, i presidenti della Pro loco di Santarcangelo, Filiberto Baccolini, e di Città Viva, Alex Bertozzi, oltre a Fausto Fratti di Scorticata Eventi e a Danilo Rinaldi, assessore ai Servizi sociali e welfare del Comune di Santarcangelo.

Prima del concerto, che ha visto protagonista la band Lennon Kelly da Sorrivoli, la consegna simbolica dell’assegno con il ricavato della serata a Nicoletta Tozzi, presidente dell’Atletica Endas Cesena – che ha perso tutte le attrezzature a causa dell’alluvione dello scorso maggio – e a Camillo Acerbi, assessore al Bilancio del Comune di Cesena. Oltre al ricavato della cena benefica, nei 21mila euro che saranno devoluti alla società sportiva cesenate – totale che potrebbe aumentare in seguito al conteggio puntuale delle risorse raccolte – sono compresi i contributi di chi ha voluto sostenere l’iniziativa pur non potendo partecipare alla cena, nonché i fondi raccolti negli scorsi mesi da Pro loco e Aceto Rosso, da Città Viva e dal gruppo CiViVo Ven èulta Santarcangelo per gli alluvionati della Romagna.

Oltre a ringraziare chef, produttori e attività del territorio che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, la sindaca Alice Parma ha sottolineato l’importanza di una serata in cui “la comunità cittadina ancora una volta si è unita per aiutare chi ne ha più bisogno: il contribuito dei tanti che hanno reso possibile l’evento non era scontato ma, come sempre, abbiamo dimostrato che Santarcangelo c’è”. Anche le eccedenze della cena, peraltro, avranno un utilizzo solidale, dal momento che sono state destinate in parte alla mensa dell’Opera di Sant’Antonio per i poveri di Rimini e in parte all’emporio solidale “U i è da magné” di Santarcangelo.

“Santarcangelo c’è” è stata organizzata da Comune di Santarcangelo, Consulta del Volontariato, Summertrade, Pro Loco di Santarcangelo, Città Viva, Brigata del Diavolo e Scorticata Eventi, grazie al contributo di: Adriatica Acque – Antico Forno Urbinati – Associazione Italiana Sommelier – Autospurgo Romagna – Birrificio Noiz – Caffè Centrale – Caffè Commercio – Caffè Roma – Coop Alleanza – Ecopesce – Elettro Star – Fratelli Bruschi – Gelateria Claretta – Gelateria Fresh MaVi – Gelateria Latte Più – Gelateria Le Delizie – Gelateria Puro & Bio – Girometti Formaggi – Hera – I Due Riccioli Verdi – I Fondi Azienda Agricola – Igea Carni – Il satiro Brigante – Le Meraviglie di Dolci Peccati – Lombardi Carni – Marr – Moca – Multitermo Impianti idraulici – OltreBorgo – Panificio Casalini – RR Servizi Grafici – Strada dei Vini di Rimini – Tutto Zoo Magasin – Valmarecchia Bevande – Villa Greta – Vivaio Morandi – Vistamare Azienda Agricola – Zaganti Bar Trattoria – Claudio Zamagni Photo.

In cucina: Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa) e Cristian Pratelli (Summertrade) hanno coordinato Paola Antoniacci (cuoca di casa di Santarcangelo) – Irene Baschetti (cuoca di casa Poggio Torriana) – Paolo Bissaro (Lingua, Rimini) – Marco Bravetti (Tocia! Cucina e comunità, Venezia) – Omar Casali (Marè, Cesenatico) – Claudio Di Bernardo (Grand Hotel, Rimini) – Davide Grumbianin (Benso, Forlì) – Luca Racis (Il Gatto sull’Albicocco, Rimini) – Andrea Rossetti (Antico Veturo, Padova) – Mattia Terenzi (Onda Blu, San Mauro Mare) – Anita Tognacci (Consulta del Volontariato).

Insieme a: La Bottega del Panzerotto – Piadineria Alla Scalinata – Piadineria dei Portici – Pizzeria L’Arcangelo – Pizzeria Oppalà – Ristorante Calycanto – Ristorante Da Mario – Ristorante La Bosca – Ristorante Zaghini – Rosticceria Graziella – Trattoria del Passatore.