Santarcangelo si prepara al referendum, 17 mila cittadini sono chiamati alle urne

Sono oltre 17 mila i santarcangiolesi chiamati alle urne in occasione della tornata referendaria di domenica 12 giugno: oltre 8.800 le donne, che superano ampiamente gli uomini (8.300). Tra questi, 245 saranno gli elettori che voteranno per la prima volta, in questo caso in maggioranza uomini (124), mentre ha compiuto da poco 102 anni l’elettrice più anziana, nata nel 1920. Circa 1250 sono gli elettori del seggio più popoloso, il numero 3 del Capoluogo, collocato alla scuola Pascucci, mente quello situato al centro civico di Montalbano si conferma il più piccolo con poco più di 300 aventi diritto al voto. Inclusi nel totale degli elettori santarcangiolesi, figurano anche 1100 residenti all’estero che potranno votare per corrispondenza.

Sono cinque i quesiti referendari sui quali ci si potrà esprimere: le votazioni sono aperte dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno, per l’intera durata delle operazioni l’ufficio elettorale (piano terra, lato scala A) resterà aperto per la consegna delle tessere elettorali e per il rinnovo delle precedenti scadute o esaurite. Il servizio elettorale sarà aperto in via straordinaria anche venerdì 10 e sabato 11 giugno, dalle ore 9 alle ore 18. Oltre alla tessera elettorale, per poter votare occorre anche esibire un proprio documento di riconoscimento.