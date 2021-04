Torna il mercato del venerdì con tutti i banchi: area ampliata e chiusure al traffico

Il rientro della Regione Emilia-Romagna in zona arancione segna il ritorno di tutti i banchi nei mercati settimanali di Santarcangelo, compresi quelli non alimentari. Per consentire il distanziamento tra i banchi e garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie per il contrasto alla diffusione del Covid-19, quindi, a partire da venerdì 16 aprile l’area del mercato del venerdì si amplierà nuovamente, estendendosi anche alla via di fronte al Municipio.

Rientra dunque in vigore l’ordinanza che istituisce la chiusura al traffico veicolare della via di piazza Ganganelli nonché il divieto di sosta in via XXIV Maggio, dalle ore 6 alle 15 di ogni venerdì. Resta vigente, sempre dalle 6 alle 15, anche il divieto di transito e sosta in piazza e via Ludovico Marini, nonché nelle vie Daniele Felici (tra via Giordano Bruno e via Andrea Costa) e Giuseppe Verdi (nel tratto fra le vie Giordano Bruno e Ludovico Marini). Nella stessa fascia oraria sarà inoltre vietato il transito nelle vie Portici Torlonia e Andrea Costa (tra le vie Montevecchi e Daniele Felici). In linea con le disposizioni igienico-sanitarie, l’area di mercato del venerdì è suddivisa in sotto-aree, con diversi varchi per l’ingresso e l’uscita, perimetrate e transennate con ingressi organizzati in modo da consentire l’accesso sia ai banchi del mercato che alle attività commerciali e ai servizi. Quattro i varchi previsti per l’entrata, nelle vie don Minzoni, Saffi, Andrea Costa-Montevecchi e Garibaldi-Arco Ganganelli.