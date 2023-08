Santarcangelo sempre più connessa: in crescita l’uso degli strumenti digitali

I cittadini di Santarcangelo sono sempre più digitali e connessi: è quanto emerge dai dati relativi al primo semestre del 2023 rilevati dallo Sportello al cittadino. Il denominatore comune, infatti, è l’aumento pressoché generalizzato dell’utilizzo di servizi online e mezzi digitali per lo svolgimento di pratiche e la richiesta informazioni all’Amministrazione comunale. Da gennaio a giugno 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, cresce ad esempio il numero di coloro che hanno utilizzato i servizi online messi a disposizione dall’Amministrazione comunale registrando un più 39%. In particolare, le comunicazioni di cambio di indirizzo all’interno del Comune nella misura del 50 per cento sono effettuate online, mentre una iscrizione anagrafica su tre avviene tramite il canale digitale. Oltre il 60% delle segnalazioni, invece, è stato presentato con modalità digitali – tramite mail, app Rilfedeur o form online presente sul sito internet istituzionale – con un aumento del 13% dell’uso degli strumenti ICT. Preponderante l’uso dello smartphone nei contatti web con l’Amministrazione comunale: quasi il 56% contro il 40% che utilizza il Pc.

Rispetto al sito istituzionale, le sezioni più visitate sono quelle relative alle notizie in generale (25% del totale) e alla Guida ai servizi (circa il 25%) dove è possibile trovare tutte le informazioni utili sui procedimenti e, in ultimo, il link alla procedura online.

All’interno della sezione dei servizi digitali, invece, le pagine più visitate sono quelle delle certificazioni anagrafiche online (40%), delle segnalazioni (10%), dello Spid (10%), delle prenotazioni online (8,6%) e di PagoPA (8,30%). Una tendenza, quella del digitale, confermata dagli stessi utenti dei servizi che, rispondendo a un’indagine di customer satisfaction, hanno indicato mail e servizi online come modalità preferite per accedere ai servizi del Comune. Nel complesso, quindi, si conferma in crescita l’abitudine dei santarcangiolesi a utilizzare le ICT per accedere ai servizi o richiedere informazioni all’Amministrazione comunale: una spinta alla digitalizzazione che è stata accompagnata dall’ente attraverso la predisposizione di servizi online semplici ed efficaci nonché dall’introduzione dell’Help desk e del facilitatore digitale attraverso il progetto del servizio civile digitale “Sportelli digitali, cittadini connessi”.

L’Amministrazione comunale ha infatti aderito all’iniziativa nazionale e messo a disposizione un posto presso lo Sportello al Cittadino per dare continuità al servizio di consulenza e guida pratica nell’utilizzo dei servizi online: dall’attivazione dell’identità digitale Spid alla richiesta di certificazioni anagrafiche e di stato civile, dalle dichiarazioni di dimora abituale per cittadini stranieri fino a tutti i procedimenti di più ampio impatto come bandi o richieste di contributo. Proprio per dare continuità al servizio, l’Amministrazione comunale ha rinnovato anche per il 2023 il progetto del servizio civile digitale: gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online entro le ore 14 del 28 settembre, utilizzando il link https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti hanno una durata di 12 mesi, mentre l’avvio del servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.