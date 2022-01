La sindaca Alice Parma ha il Covid: "Lavoro da casa, ringrazio gli operatori sanitari"

La sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, è risultata positiva al Coronavirus. La prima cittadina ha voluto subito tranquillizzare tutti i suoi concittadini attraverso un messaggio sulla propria pagina Facebook. “Qualcuno lo avrà già saputo, molti magari no – dice la sindaca -, ma volevo essere io a informarvi che dopo qualche giorno di auto-isolamento volontario in attesa del tampone sono risultata positiva al Covid”

“Adesso sto bene: sono in isolamento e continuo a lavorare da casa, con le video chiamate e tutti gli altri strumenti a disposizione – prosegue Alice Parma -. Attendo fiduciosa un tampone negativo per potervi rivedere presto, e nel frattempo colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta gli operatori sanitari per il loro straordinario lavoro di questi anni”.