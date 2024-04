Santarcangelo soddisfatta del turismo pasquale: 700 partecipanti alle visite guidate

Anche a Santarcangelo il fine settimana di Pasqua ha portato numerosi turisti e visitatori: nei tre giorni compresi tra sabato, domenica e lunedì, l’ufficio Iat gestito dalla Pro loco ha infatti ricevuto un migliaio di richieste di informazioni su iniziative, percorsi turistici, visite guidate e attrazioni. Oltre 700, invece, le persone che hanno visitato le grotte, la Casamatta e il borgo medievale, compreso il tour alla Rocca Malatestiana che il lunedì di Pasquetta è stato gestito proprio dalla Pro loco di Santarcangelo. Bene anche le strutture ricettive della città, che nella maggior parte dei casi hanno registrato il tutto esaurito, mentre sono stati una cinquantina, infine, i camper che hanno sostato in città nel fine settimana.



“Sebbene sia scontato non competere con i flussi turistici della Riviera – commenta la sindaca Alice Parma – ancora una volta Santarcangelo ha dimostrato come anche l’entroterra e la Valmarecchia sono in grado di attirare visitatori con una proposta turistica slow sempre all’insegna del buon vivere, dell’enogastronomia, dell’accoglienza e della scoperta del patrimonio storico, culturale e naturalistico. Come sempre, ringrazio i volontari della Pro loco che gestiscono l’ufficio turistico di Santarcangelo e contribuiscono a fare conoscere la bellezza, la storia e le tradizioni della città ai visitatori”.