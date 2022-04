Cosa fare in caso di terremoto o alluvione, gli studenti a lezione dai volontari della Protezione civile

Mercoledì (20 aprile) i volontari dell’associazione “Valle del Marecchia” hanno incontrato 120 alunni di cinque classi della scuola elementare Pascucci per una giornata informativa sulla Protezione civile. Gli incontri, che proseguiranno nelle prossime settimane anche alle scuole Marino della Pasqua e Luigi Ricci, hanno l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della prevenzione dei rischi e di spiegare a bambini e bambine i comportamenti corretti da osservare in caso di allerta o emergenza. Dopo una prima parte di lezione teorica in aula – dove i volontari hanno spiegato il sistema di Protezione civile, illustrato i rischi presenti sul nostro territorio e raccontato l’attività degli operatori – gli alunni hanno visitato un piccolo campus allestito in piazza Ganganelli. Tre le aree installate, che hanno simulato tre tipologie di rischio (sisma, incendio boschivo e idrogeologico) rispetto alle quali bambini e bambine hanno eseguito delle prove pratiche supervisionati dai volontari.

L’associazione di volontari “Valle del Marecchia” fa parte del Coordinamento Provinciale del volontariato di Protezione civile ed è convenzionata con l’Unione di Comuni Valmarecchia, inserita nel piano di Protezione Civile del Centro Operativo Intercomunale “Bassa Valmarecchia”. L’attività all’interno delle scuole proseguirà anche il prossimo anno, coinvolgendo infatti anche le realtà scolastiche di Poggio Torriana e Verucchio.