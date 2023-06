A Santarcangelo tornano le Shopping Night, negozi aperti la sera e mercatino degli artigiani

Si parte la sera di venerdì, 30 giugno, quando il centro di Santarcangelo sarà illuminato dalle vetrine accese dei tanti negozi aderenti alla Shopping Night indetta da Città Viva, l'associazione di commercianti di Santarcangelo. Per tutta la serata i negozi di Santarcangelo saranno pronti a ospitare e pronti a offrire un caffè ai propri clienti.

Ecco i negozi aperti per l'occasione: Spadarella Gioielli, Revenge (abbigliamento sportivo e calzature), Brused Vintage (abbigliamento donna), Le Civette Vintage (abbigliamento uomo-donna), Rinascimento (abbigliamento donna), QB24 (abbigliamento uomo), Happy Daisy (cosmesi ecobio), La tua casa Shabby (accessori casa), The Book Room (libreria), Poyel (abbigliamento donna), PeterPan (abbigliamento bambini/ragazzi), Ottica Romeo, Nadir (abbigliamento uomo-donna), Mary B88 (abbigliamento donna), Pinny (abbigliamento donna), Sequel25 (abbigliamento donna), Pelletteria Elisa, Casapiù Atelier (accessori casa), BirbaStore (abbigliamento bambini/ragazzi), Mooove (abbigliamento sportivo), Sabbioni Profumi, L'Artigiano (pelletteria e accessori).

A completare l’offerta clementina anche il Mercatino degli Artigiani che si svolgerà in piazza Ganganelli e proseguirà nella giornata di sabato quando sarà accompagnato dal mercatino dei Bambini. Un’occasione unica per godersi una serata a Santarcangelo, tra aperitivi, cene, vino, musica e, soprattutto, tante occasioni in saldo… sotto le stelle di Santarcangelo.