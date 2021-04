Santarcangelo traccia il piano triennale dei lavori: scuola, cultura, giovani, ambiente e sicurezza stradale

Scuola, cultura e politiche giovanili. E ancora ambiente, mobilità sostenibile, sicurezza stradale: il Piano triennale dei lavori pubblici 2021/23, approvato martedì 30 marzo in Consiglio comunale, prevede la realizzazione di numerose opere in diversi ambiti strategici per Santarcangelo. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, la succursale Saffi della scuola media Franchini sarà interessata da due interventi di adeguamento sismico da 600.000 euro ciascuno: nel 2021 alla palazzina “A” e nel 2022 alla palazzina “B”, in questo caso con un contributo ministeriale di 500.000 euro. Sempre dal Ministero dell'Istruzione, tramite la Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione comunale ha ottenuto anche un finanziamento di 300.000 euro per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione edilizia della scuola dell’infanzia Margherita, previsto nel 2022 con una spesa complessiva di 350.000 euro. Sul fronte delle politiche giovanili – in questo caso con un finanziamento regionale destinato alle zone più criticamente colpite dal Covid-19 – l’ex scuola del Bornaccino sarà ristrutturata con un intervento da 370.000 euro previsto nel 2021, per ospitare spazi e attività dedicati ai giovani. Il restauro e risanamento conservativo del Museo etnografico, in programma nel 2023 con uno stanziamento che supera il milione di euro, permetterà una consistente ristrutturazione del Met che riaprirà le porte al pubblico già nei prossimi mesi a conclusione di alcuni lavori puntuali, mentre è previsto per il 2021 il restauro e ripristino dell’accesso alle grotte di piazza Balacchi (400.000 euro).

Tra gli interventi destinati a incentivare la mobilità sostenibile c’è invece la riqualificazione e messa in sicurezza del tratto urbano di via Tomba, anch’essa finanziata con i “fondi Covid” per 200.000 euro: un intervento che tra l’altro rientra nella progettualità più ampia delle strade scolastiche. La frazione di San Martino dei Mulini sarà interessata anche dal completamento del percorso ciclopedonale lungo via Trasversale Marecchia, in due stralci: il primo tratto dalla frazione al fiume nel 2021 (430.000 euro), il secondo con la realizzazione della passerella sul ponte nel 2022 (oltre un milione di euro). L’ambiente è protagonista anche di altri due interventi previsti nel 2021: la realizzazione del parco archeologico “Macabucco” in via Contea (350.000 euro) – che diventerà uno snodo importante anche per i percorsi di mobilità sostenibile – e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica nelle vie dell'Argilla, del Coppo e Santarcangelese, che riguarderà anche il semaforo all'incrocio tra via Trasversale Marecchia e la Marecchiese per un investimento complessivo 260.000 euro. Serviranno a migliorare la sicurezza stradale di un’arteria particolarmente trafficata, infine, gli interventi di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario di via Tosi (210.000 nel 2021) e dell'incrocio fra la stessa via Tosi, via Antica Emilia e la SP136 “Santarcangelo mare” con la realizzazione di una nuova rotatoria, in programma nel 2022 per un importo complessivo di 750.000 euro.



Nel frattempo, sono ormai completati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del bar al Campo della Fiera, finanziati dall’Amministrazione comunale con 120.000 euro. La zona di somministrazione del locale sarà ampliata con la chiusura dell’area coperta, grazie all’installazione di ampie vetrate che verranno montate nelle prossime settimane. Sempre nell’area outodoor, il pavimento in doghe di legno è stato sostituito da un nuovo solaio, così come gli infissi e i serramenti di collegamento tra esterno e interno del bar. Completamente rinnovati anche i bagni pubblici, che saranno liberamente disponibili dall’apertura alla chiusura del bar.