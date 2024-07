Un successo la 54esima edizione di Santarcangelo Festival. Oltre 22 mila le presenze

Si è conclusa domenica 14 luglio con grande successo di pubblico while we are here, 54esima edizione di Santarcangelo Festival, diretta per il terzo anno dal curatore, drammaturgo e critico polacco Tomasz Kirenczuk, riconfermato fino al 2026. Per dieci giorni la rassegna ha trasformato il borgo medievale in una “città-festival” attraverso lo sguardo di quasi 40 compagnie italiane e internazionali per un totale di 170 appuntamenti, di cui 37 gratuiti. Una proposta varia composta da 32 titoli in cartellone, 13 dj-set, 4 workshop, 3 warm up, 8 talk. Sono stati parte del Festival 15 spazi spettacolo a Santarcangelo, 1 a Rimini e 1 a Longiano.



In Piazza Ganganelli, cuore della vita del borgo e del Festival, sono stati ospitati 6 spettacoli gratuiti, 3 warm up, oltre che il progetto Centro Festival, luogo d’incontro e socialità, punto strategico per l’accoglienza di pubblico, artiste, artisti e ospiti. Le strade del centro di Santarcangelo hanno inoltre ospitato ROOMS, il nuovo market vintage che ha animato Piazza Ludovico Marini e Via Matteotti nei fine settimana del Festival.

Tante presenze

Si è registrato il sold out sulla totalità delle proposte con oltre 22mila presenze e 12mila biglietti venduti in 10 giornate. La platea, ogni anno più numerosa, giovane e internazionale, ha contato 450 presenze di professioniste e professionisti del settore da 27 nazioni e 4 continenti, 80 giornaliste e giornalisti accreditati tra stampa nazionale e internazionale. La realizzazione di questa edizione di Santarcangelo Festival ha impegnato uno staff di 186 persone, tra le quali hanno offerto il loro contributo 29 stagiste e stagisti, 40 volontarie e volontari.



La programmazione del Festival ha svolto l’importante funzione di attivare un dialogo stimolante con la realtà sociale e politica di oggi. Sono stati presentati al pubblico molti lavori di artiste e artisti per la prima volta in Italia, in un palinsesto dominato da proposte interdisciplinari, al confine tra arti performative e cambiamenti sociali.

La chiusura

Il Festival si è chiuso, domenica 14 luglio, con due performance molto diverse tra loro ma che possono racchiudere simbolicamente il senso del Festival. Nella preziosa cornice del Teatro Galli di Rimini, accolto da scroscianti applausi, si è svolto in prima nazionale Rive della coreografa Dalila Belaza: una riflessione sul concetto di rituale, “Rive” vuole mettere in discussione l’alterità, inventare cerimoniali in grado di unire mondi lontani svelando ciò che li accomuna. A seguire presso lo chapiteau di Imbosco il pubblico del Festival ha assistito a “The Cake”, della performer e attivista Rébecca Chaillon: un rito dissacrante e partecipato in cui la Chaillon diventa lei stessa torta, ingerendo le materie prime così come le parole e lasciandosi divorare dal pubblico.



Un grande risultato per il Direttore Artistico Tomasz Kireńczuk, che ha commentato così: “Il Festival di Santarcangelo ha alcune caratteristiche fondamentali che lo rendono davvero speciale e unico nel contesto nazionale e internazionale. La grande ospitalità da parte della cittadinanza santarcangiolese che per 10 giorni offre alle artiste e artisti la possibilità di vivere, cambiare, inventare lo spazio comune è un gesto generosissimo che ci fa ricordare quanto importante per il nostro futuro comune sia questa ospitalità per chi viene, spesso da lontano, per aprirci a nuove prospettive e modi di leggere la realtà. Credo che il Festival di quest’anno abbia confermato la sua capacità di costruire e immaginare ancora una volta gli spazi comuni in cui poter dialogare e confrontarsi su nuove prospettive per un futuro possibile, sempre più complesso e di cui c’è sempre più bisogno di prendersi cura.”

Un'organizzazione corale

Il sindaco di Santarcangelo,, esprime la soddisfazione dell'Amministrazione comunale all'indomani della 54esima edizione: “Mi sono sentito onorato di vivere questa esperienza da sindaco, stringendo ancora di più il rapporto con il Festival che ho cercato di vivere a 360 gradi. Partecipando agli spettacoli e passeggiando per Santarcangelo, anche quest’anno ho visto un grande festival internazionale, che tiene vivo e radicato il legame con la città e il teatro in piazza – aggiunge il sindaco Sacchetti – con un valore aggiunto particolarmente prezioso: quello di aprire e far vivere lo spazio pubblico, dando la possibilità all’arte di affrontare i nodi principali del nostro mondo contemporaneo. Quello di Santarcangelo si conferma il Festival più 'vecchio' con il pubblico più giovane d'Italia – conclude il sindaco Sacchetti – capace di dare il segno, vero e concreto, che a Santarcangelo si punta sulla sperimentazione e sulle nuove generazioni”.

Santarcangelo Festival è realizzato dall’Associazione Santarcangelo dei Teatri grazie al Comune di Santarcangelo di Romagna e Comuni di Rimini, Longiano, Poggio Torriana, San Mauro Pascoli, sostenuto da Commissione Europea, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Visit Romagna, Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e dai partner Gruppo Hera, Gruppo Maggioli.



Santarcangelo Festival è realizzato in collaborazione con Adam Mickiewicz Institute, Ambasciata della Repubblica di Lituania a Roma, European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA, Department of Culture, Youth and Media – Government of Flanders, Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Goethe-Institut Mailand, Institut français, Istituto Polacco di Roma, Lithuanian Culture Institute, Lithuanian Council for Culture, Lithuanian Dance Information Centre, Rappresentanza Generale delle Fiandre in Italia, TINFO – Theatre Info Finland e promosso dal Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania



Santarcangelo Festival è partner dei progetti In Ex(ile) Lab e ROM Residencies On the Move finanziati da Europa Creativa, e di Boarding Pass Plus Dance.



Il programma è diffuso grazie alla media partnership con Alias – il manifesto, Artribune, Coop Alleanza 3.0, Corriere Romagna, Exibart, Gruppo Icaro, Mouvement, Radio Popolare, Rai Radio 3, Teleromagna, WU, Zero.