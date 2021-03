Santi incontra i vertici della Camera di Commercio: "Rapporto di collaborazione per tarare gli interventi nel modo più efficace"

Il presidente della provincia di Rimini: "Aiuti per rendere il più efficace e tempestivo possibile il lavoro di indirizzo per far pervenire al nostro territorio le risorse del Next Generation EU"

Il presidente della Provincia, Riziero Santi, e il segretario generale del Comune di Rimini, Luca Uguccioni, hanno incontrato questa mattina il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alberto Zambianchi, e il nuovo segretario generale, Roberto Albonetti, cui il presidente Santi ha tenuto a rivolgere da subito i migliori auguri di buon lavoro. “I rapporti della Camera di Commercio – dichiara il presidente Santi - con gli Enti Locali del territorio, e con la Provincia in particolare, sono sempre stati e continuano ad essere improntati a una collaborazione costante e fattiva su tutti i temi dell’economia, del lavoro e dell’impresa. In particolare, nel drammatico periodo pandemico che ha messo in ginocchio il sistema economico riminese l’apporto della Camera di Commercio, che fornisce non soltanto un prezioso supporto alle nostre imprese ma anche una puntuale e dinamica lettura degli elementi di criticità della situazione, è stato di fondamentale importanza e ha consentito alle amministrazioni locali e al mondo produttivo di tarare gli interventi nel modo più efficace. La Camera di Commercio è anche presente al tavolo provinciale del Patto per il lavoro e per il clima di recente costituzione e già in quella sede si concretizzerà l’apporto di cui si è ampiamente parlato nell’incontro di oggi, compresa l’analisi necessaria a rendere il più efficace e tempestivo possibile il lavoro di indirizzo per far pervenire al nostro territorio le risorse del Next Generation EU.”