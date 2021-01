Santuario delle Grazie chiuso per Covid, in isolamento i frati

Il Coronavirus ha fatto chiudere il santuario delle Grazie di Rimini coi frati che si sono chiusi nel monastero sul colle di Covignano. Ad informare che la storica chiesa trecentesca non aprirà i battenti è stato un cartello, appeso sulla cancellate esterna, che ha spiegato ai fedeli che non ci saranno visite e cerimonie per i prossimi giorni. Secondo quanto emerso, nella giornata dell'8 gennaio è emerso un positivo tra i religiosi e gli altri quattro confratelli che vivono nel convento per precauzione sono entrati in isolamento..