Sanzionate della Polizia Locale 7 prostitute, 1 cliente e 1 “pallinaro”

Rimane sempre alta l’attenzione in questi giorni, da parte della Polizia Locale, nei confronti di fenomeni di decoro urbano e sicurezza diffusa. Un presidio del territorio costante con il quale gli agenti garantiscono a tutte le ore una presenza e un presidio, soprattutto nelle ore serali. Nella serata di giovedì sono state elevate 7 sanzioni previste dall’ordinanza sindacale contenibile e urgente per il contrasto alla prostituzione. Una multa di 401 euro, a cui è stata aggiunta anche una sanzione nei confronti di un cliente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella stessa sera la pattuglia della Polizia Locale di Rimini, composta da 9 agenti, di cui 7 in abiti civili, ha perlustrato l'area a mare per arginare il fenomeno del “gioco delle campanelle”. Un’azione che, compiuta da agenti in borghese, ha messo in fuga una pattuglia di ‘pallinari’ rumeni, operanti in via Vespucci. Fermato e identificato un italiano, loro complice, che è stato sorpreso mentre avvisava dell’arrivo della Polizia Locale. Il cinquantenne, trovato con in tasca una somma di denaro oltre i 1000 euro, ha ammesso la sua colpa e la sua partecipazione ed è stato quindi sanzionato con una multa di 1000 euro prevista dal regolamento comunale.