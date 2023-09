Sanzioni ai dehor, Zeinta di Borg: "Bene Rimini Open Space, ma serve più chiarezza sulle regole"

Constatato il gradimento da parte degli esercenti del progetto ‘Rimini Open Space’, l’Associazione Zeinta di Borg auspica che l’amministrazione comunale possa attivarlo anche per il 2024, ma chiede maggiore chiarezza sulle modalità e le regole di estensione con l’invito da parte degli esercenti a farle rispettare.

"Ci auguriamo inoltre – continua il presidente di Zeinta di Borg Daniele Fagnani – che la Sovrintendenza continui ad avere un atteggiamento piuttosto collaborativo nel supportare l’iniziativa a fronte delle richieste degli esercenti del centro storico nel caso in cui non venga prorogato il carattere di straordinarietà. Il provvedimento straordinario da un lato è stato molto apprezzato dagli esercenti che hanno potuto disporre di questi ulteriori spazi ma dall’altro serve una regolamentazione che non favorisca solo alcune attività a discapito delle altre".