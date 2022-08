Aspettando Ferragosto con Saturnino, Peter Pan e la Beach Arena. L'estate di Rimini è al clou

Da una parte la magia di Peter Pan che ha regalato emozioni a oltre 13mila persone radunate in piazza Malatesta e a più di 2500 visitatori che hanno varcato l’ingresso serale dei musei cittadini, nelle due serate di spettacoli. Dall’altra migliaia di giovani e giovanissimi attirati in piazzale Fellini dall’appuntamento con le web star delle nuove generazioni, con i videomaker e con gli acclamatissimi youtuber LaSabri e Pika nei live show di venerdì e sabato presentati da Andrea Prada, seguiti, la domenica, dallo spettacolo musicale con ospiti del calibro di Dolcenera, Sandy Marton, Paolo Belli e la sua Big Band. E poi un folto pubblico nei giardini del Grand Hotel per le conversazioni d’autore con Simona Ventura e Giovanni Terzi. La fotografia del weekend appena trascorso ha visto il cuore del centro storico e quello di marina centro riempirsi di pubblico e di eventi per dare il via in modo straordinario alla settimana clou dell’estate, quella che porta dritto verso il Ferragosto.

Ed è già il tempo del tris. La novità dell’estate 2022 torna a trasformare piazza Malatesta nei Giardini di Kensington per il terzo, lungo, weekend dello spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone. L'appuntamento è alle 21.30 con replica alle 22.30 per le quattro serate di venerdì 12 agosto, sabato 13 agosto, domenica 14 agosto, lunedì 15 agosto. Nelle quattro serate di spettacoli, sarà possibile approfittare dell’occasione per visitare il Fellini Museum, il teatro Galli e il Part, ad accesso gratuito dalle ore 20 a mezzanotte.

Ma la lunga settimana che porta al Ferragosto inizia già questa sera con un altro big della musica, Saturnino Celani, il bassista di Jovanotti, ma anche polistrumentista, compositore e produttore discografico, che lunedì 8 agosto si esibirà alle ore 21,30 con il suo dj set a ingresso gratuito in piazzale Fellini. Si prosegue martedì 10 agosto, in attesa della serata delle stelle cadenti, con tante iniziative come il concerto all'alba sulla spiaggia del Grand Hotel degli OP3 live, il Trio che reinterpreta musica classica in chiave moderna, e l’ultimo appuntamento con i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica sulla Terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel o ancora l’incontro con Roberto Mercadini al Marecchia Social Fest, fino alla magia dei fuochi artificiali sul mare a Miramare e nel Parco Italia in Miniatura, aperto eccezionalmente per due serate (il 10 e il 17 agosto) fino alle 22:30 offrendo uno spettacolo di luci, effetti speciali e fuochi d'artificio dalle Alpi alla Sicilia.

Cuore pulsante del Ferragosto, la Rimini Beach Arena sulla spiaggia libera della colonia Bolognese a Miramare, dove stelle internazionali della scena musicale e protagonisti della top deejay mondiale saranno i protagonisti a partire da artisti quali Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss, che animeranno il palco a due passi dal mare per tutto il pomeriggio e la serata di domenica 14 agosto. Già da sabato 13 agosto, l’atmosfera si scalda con Circoloco, il party ibizenco per antonomasia, che porta on stage a Rimini Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa. Il 15 agosto ancora festa e musica con Ferragosto on the beach e i rapper VillaBanks e Bresh e la prima e unica festa a caso in Italia, Random. Per finire martedì 16 agosto sul palco della Rimini beach Arena arriva Deejay Time al gran completo con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.

Diverse le mostre da non perdere legate al mondo felliniano, tra cui la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”, che il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor fino al 4 settembre con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Sempre al Palazzo del Fulgor è ospitata l’inedita mostra, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo Fellini forbidden, che resterà aperta fino al 6 novembre.