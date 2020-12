Sbarca in Giunta il progetto per il percorso in sicurezza in via Togliatti

Prende sempre più forma la rete delle piste ciclabili all’interno del Capoluogo. La Giunta comunale, infatti, esaminerà a giorni il progetto definitivo per la realizzazione del percorso in sicurezza in via Togliatti nel tratto compreso fra il parcheggio della scuola Margherita e l’incrocio con le vie XXIV Maggio e Piave. I lavori, il cui inizio è previsto nei primi mesi del 2021, prevedono anche l’organizzazione del parcheggio sul lato opposto, mentre in via Silvio Sancisi (lato centro storico) il marciapiede esistente verrà risistemato e leggermente ampliato. Delimitato da fittoni, il percorso in sicurezza di via Togliatti il cui costo si aggira sui 100mila euro, si connetterà con le ciclabili di via della Resistenza e di via Trasversale Marecchia da un lato e con i percorsi realizzati all’interno del parco Conca e in via Buozzi dall’altro.



“Mentre da qualche mese è utilizzabile il percorso in sicurezza nel tratto centrale via Emilia e anche la ciclovia che dalla stazione ferroviaria raggiunge la frazione di Santa Giustina è sostanzialmente ultimata – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pamela Fussi – con la realizzazione del percorso in sicurezza di via Togliatti completiamo il collegamento del centro-città con la cittadella dello sport e con un’ampia zona residenziale a ridosso del parco Montanari. Nel frattempo nella giornata di oggi sono iniziati i lavori per l’installazione di due dossi rallentatori in via Edoardo Sancisi che diventerà ‘Zona 30’. A questa prima fase dell’intervento di sistemazione della via ne seguirà un secondo nel corso del nuovo anno”.