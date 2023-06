Sbarcano a Rimini i bee hotel del progetto “Bee Kind”

Arrivano anche a Rimini i “ Bee hotel” di Be Kind e Futuro Verde. Dopo Riccione e Bellaria Igea Marina, anche Rimini avrà i suoi bee hotel. Quest’ultimi sono casette per api selvatiche e insetti impollinatori per fornire loro luoghi di rifugio dove nidificare e riprodursi. Saranno 2 le casette, donate grazie alle donazioni dei clienti del “Be Kind” di Cattolica nell’ambito del progetto “Bee Kind”, che verrano posizionate nelle prossime ore e inaugurate domenica 11 giugno dalle ore 11:30 in zona Celle, con il patrocinio non oneroso del Comune di Rimini, in occasione della recente giornata mondiale dell’ ambiente di lunedì 5 giugno.

Nel mondo esistono circa 20.000 specie di api solitarie, di cui quasi 1.000 in Europa, che non vivono negli alveari e non producono miele, ma sono indispensabili per diversi ecosistemi. Le api selvatiche purtroppo sono minacciate dalla perdita di habitat a causa dell'agricoltura intensiva, dell'uso di pesticidi e fertilizzanti e del cambiamento climatico. Per questo l’installazione di queste piccole casette vuole essere un piccolo ma importante segno per la cura e l’attenzione degli insetti impollinatori, su cui anche le istituzioni europee sono intervenute per affermare la loro importanza. Il programma della mattinata prevede l’ inaugurazione alle 11:30 con ritrovo al Ponte degli Scout lato Via Tonale e gli interventi di amministrazione e associazioni promotrici del progetto. A Rimini saranno collocate in zona via Tonale e via Macanno.