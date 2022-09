Scadenza Tari: il 30 settembre il termine per pagare la seconda rata

Sta arrivando in questi giorni nelle case dei cittadini del Comune di Rimini l'avviso di pagamento della seconda rata della Tari con scadenza 30 settembre 2022. Il Comune di Rimini ha inviato all’indirizzo di residenza o di sede legale di tutti i contribuenti Tari l’invito al pagamento in formato cartaceo, fatta salva la scelta del contribuente di ricevere il medesimo invito in formato elettronico (tramite mail o Pec).

Come noto, le scadenze 2022 della tassa sui rifiuti sono: 16/07 (prima rata o rata unica), 30/09 (seconda rata) e 16/12 (terza rata). Le tariffe 2022 sono utilizzate nel calcolo a saldo della terza rata, mentre le prime due rate sono calcolate tenendo conto delle tariffe 2021. Nell’avviso di pagamento recapitato nelle case dei cittadini, sono già incluse le eventuali riduzioni Tari richieste.

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale, senza addebito di commissioni, presentando i modelli F24 semplificati precompilati e allegati all’invito inviato dal Comune di Rimini. E' possibile effettuare il versamento con PagoPA accedendo con le credenziali Spid e Cie alla Piattaforma Linkmate all’indirizzo https://sportellotel.servizienti.it/rimini.

In caso di mancato recapito, l’invito al pagamento può essere scaricato dalla Piattaforma Linkmate ovvero richiesto direttamente all’Ufficio Tassa Rifiuti di via Ducale n. 7 telefonando al numero 0541 / 704639 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12,30 e giovedì dalle 9 alle 15 oppure tramite posta elettronica, scrivendo alla e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it.