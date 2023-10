Trovano le scale del condominio imbrattate di sangue, paura nel centro storico

Mattinata agitata, quella di sabato, nel cuore del centro storico di Rimini dove i residenti di un palazzo in via Mentana hanno trovato le scale del condominio imbrattate di sangue e hanno dato l’allarme. Le prime chiamate sono arrivate prima delle 10, quando i condomini si sono resi conto della situazione e hanno avvisato carabinieri e vigili del fuoco che, insieme a un’ambulanza del 118, si sono precipitati sul posto. Gli schizzi di sangue portavano a un appartamento al quarto piano al cui interno, secondo quanto emerso, si trovava un ragazzo già noto per i suoi problemi psichiatrici che non apriva la porta dell’abitazione.

Alla fine i militari dell’Arma e il personale del 115 sono riusciti ad entrare trovando il giovane, un 26enne, che in preda a una crisi psicotica si era autoinferto delle ferite per poi vagare lungo le scale e rientrare nell’appartamento. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in pronto soccorso per le cure del caso. Da quanto emerso non sarebbe la prima volta che le sue crisi abbiano avuto ripercussioni sulla vita nel palazzo. Già da venerdì, infatti, la sua forte agitazione aveva costretto i coinquilini a lasciare l’abitazione in quanto armeggiava coi fornelli del gas minacciando di farla finita facendo saltare tutto in aria.

Il 26enne, insieme ad altri tre coinquilini, aveva affittato la casa all’inizio del 2023 e i primi mesi di convivenza non avevano fatto emergere problematica. All’improvviso il ragazzo avrebbe iniziato a tenere un comportamento violento e, se all’inizio nel mirino aveva messo uno degli altri residenti nell’appartamento, le sue sfuriate si erano accentuate coinvolgendo anche gli altri residenti dello stabile. A nulla, però, erano valsi gli interventi delle forze dell’ordine che si sono susseguiti nel tempo costringendo diversi condomini a presentare denunce nei suoi confronti.