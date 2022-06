Scambia i riflessi sul vetro per persone che lo osservano e prende a sassate la vetrina

Notte agitata a Riccione dove, in via Catullo, un clochard 48enne ha iniziato a dare in escandescenza prendo a sassate la vetrina di un'attività commerciale. Il parapiglia è andato in scena verso le 2.30 quando, lungo la strada, c'era solo lo sbandato che all'improvviso ha raccolto un sampietrino scagliandolo contro la vetrata. I vicini, sentito il fracasso, sono stati buttati giù dal letto e vista la situazione hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, il 48enne era ancora in forte stato di agitazione ed ha iniziato a prendersela coi militari dell'Arma urlando "Mi dovete portare in galera, vi ammazzo tutti". Bloccato e portato in caserma, l'uomo è stato dichiarato in arresto per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata di venerdì è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima e, difeso dall'avvocato Ilaria Perruzza, ha sostenuto di aver visto delle figure sul vetro della vetrina che lo guardavano insistentemente e seccato per la situazione ha iniziato a tirare i sassi per allontanarle. Il giudice ha convalidato il fermo e condannato il 48enne a 2 mesi e 20 giorni, 8 mesi la richiesta del pubblico, solo per il reato di danneggiamento assolvendolo da quello di resistenza.