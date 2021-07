Scambia un gruppo di ragazzi per poliziotti e li insulta, gli altri reagiscono e lo picchiano a sangue

Feroce pestaggio, nella notte tra sabato e domenica, all'esterno una discoteca di Misano Adriatico dove un giovane di origini africane residente nel pesarese è stato picchiato a sangue da un gruppo di avventori. La vittima, un senegalese 27enne alticcio, secondo quanto emerso aveva scambiato i ragazzi per degli agenti della polizia di Stato in borghese e aveva iniziato ad insultarli con epiteti del tipo "Sbirri di m###a". Frasi che gli altri, benchè semplici vacanzieri, non hanno gradito e hanno accerchiato il giovane iniziando a prenderlo a pugni in faccia per poi fuggire lasciandolo a terra sanguinante. E' stato necessario l'intervento del personale del 118, arrivato sul posto con l'ambulanza, per soccorrere la vittima e portarla in pronto soccorso mentre nel frattempo sono arrivati i carabinieri (quelli veri) per cercare di ricostruire la vicenda e cercare di individuare gli aggressori. Il ferito è stato poi dimesso dall'ospedale "Bufalini" di Cesena con una prognosi di 60 giorni per un serio trauma cranico.