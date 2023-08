Scambio culturale tra Santarcangelo e Portsmouth, nella città clementina arriva il preside Stephen Chinosi

Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo insieme alla scuola superiore della “città sorella” di Portsmouth per l’organizzazione di un progetto di scambio culturale tra studenti in occasione dei 400 anni dalla fondazione della città statunitense. Nella giornata di giovedì 3 agosto, infatti, il preside dell’istituto scolastico di Portsmouth, Stephen Chinosi, ha fatto visita a Santarcangelo, dove ha incontrato la sindaca Alice Parma e l’assessore al Turismo e alle Politiche per il lavoro, Emanuele Zangoli. Nell’occasione, sono state definite le linee guida del progetto di scambio, che consentirà a ragazzi e ragazze dell’istituto Rino Molari – che saranno a Portsmouth tra fine ottobre e inizio novembre – di approfondire l’organizzazione dell’high school locale (frequentata da oltre mille studenti e caratterizzata da un approccio internazionale alla didattica) e le caratteristiche strutturali dell’edificio, di recente costruzione.



Gli studenti del Molari, inoltre, saranno ambasciatori negli Usa rispetto ad alcuni temi oggetto del percorso partecipativo per la redazione del Piano urbanistico generale di Santarcangelo: dall’uso delle tecnologie digitali per la comunità alla valorizzazione dell’ambiente attraverso la gestione del verde pubblico. Al ritorno a Santarcangelo, ragazzi e ragazze racconteranno poi quanto appreso nel corso di un incontro pubblico di restituzione proprio nell’ambito del percorso partecipativo “è futuro presente”. Prima di proseguire la sua visita con una passeggiata nel centro di Santarcangelo – molto apprezzato, al pari dei dipinti degli artisti santarcangiolesi – Chinosi ha raccontato a sindaca e assessore l’iniziativa “Little Italy Carnival”, in programma a Portsmouth domenica 6 agosto per rievocare le tradizioni italiane con una parata organizzata dalla nutrita comunità italo-americana, comprese diverse famiglie di origini santarcangiolesi.