Scampato alla strage di Fragheto fu il primo a soccorrere le vittime, addio a un centenario speciale

La comunità di Casteldelci è in lutto per la scomparsa di Leone Cresti, morto a 101 anni, un uomo che ha segnato la storia. E’ scampato alla strage nazifascista di Fragheto e fu il primo a soccorrere le vittime in quel 7 aprile del 1944. I funerali sono fissati per giovedì (4 aprile) nella chiesa parrocchiale di Casteldelci, partendo dall’ospedale di Novafeltria alle 14,15. A darne l’annuncio i figli: “Il nostro super babbo si è spento senza soffrire”. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e di tutto il paese. La storia di Leone è una testimonianza unica: perché il giorno dell’eccidio lui era nascosto in una grotta e ha assistito a quanto accaduto come testimone diretto. Lascia i fratelli Lino, i figli Massimo e Maurizio, le nipoti Manuela e Federica.