Scappa a tutta velocità per 8 chilometri e si schianta contro un albero: arrestato

È terminato dopo otto chilometri il tentativo di fuga dell’automobilista che nella prima mattina di oggi ha cercato di eludere il controllo della polizia locale di Rimini, impegnata nel consueto servizio notturno di contrasto alla guida in stato di ebrezza.

L’episodio è avvenuto intorno alle 5.30 di piazzale Gondar, quando il personale di polizia giudiziaria ha imposto l’alt al conducente di un veicolo che stava percorrendo viale Regina Elena. Uno stop ignorato dall’automobilista che, al contrario, ha accelerato la sua corsa, rischiando in un primo momento anche di investire gli operatori in servizio.

L’uomo si è lanciato con la propria auto a tutta velocità, rendendosi protagonista di sorpassi e manovre azzardate. Una corsa che si è conclusa in via Oliveti, a Miramare, quando l’uomo ha perso il controllo dell’auto finendo contro un albero, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il personale di Polizia Locale ha quindi provveduto a identificare l’uomo, che manifestava un comportamento tale da far presumere che fosse sotto l’effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. L’automobilista però ha rifiutato di sottoporsi sia al controllo etilometrico, sia agli accertamenti sanitari per verificare l’assunzione di droghe ed è stato così denunciato secondo quanto previsto dal Codice della Strada, oltre a incorrerere nel ritiro della patente e nel sequestro del veicolo.

Al termine dell'attività investigativa, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e violenza continuata a Pubblico Ufficiale ed è comparso questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Rimini con rito direttissimo.

Prosegue dunque l’impegno della Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale e per contrastare il fenomeno di chi si mette al volante dopo aver assunto alcol. I controlli del personale di polizia giudiziaria impegnati nel servizio 1-7 con posto di controllo in piazzale Boscovich hanno portato al ritiro di 13 patenti, tra cui due a neopatentati e 7 che hanno riscontrato un valore superiore allo 0,8 g/l. Solo sanzione per sette conducenti trovati con un tasso alcolemico superiore a 0 g/l ma inferiore a 50 g/l.