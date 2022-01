Scappa all'alt della Municipale, maxi multa per l'automobilista senza patente e assicurazione

Caccia all'auto lungo le strade di Riccione per gli agenti della Municipale che, nella giornata di sabato scorso, sono stati impegnati nell'inseguimento di un veicolo che non si era fermato all'alt di una pattuglia. Tutto è iniziato alla rotatoria di viale Berlinguer, sorvegliata dalle telecamere di sicurezza in grado di leggere le targhe dei mezzi in transito, dove il sistema elettronico aveva individuato una Mini One che dagli accertamenti in tempo reale con la banca dati è risultata essere priva della copertura assicurativa. L'allarme è stato diramato alle pattuglie sul territorio e, una di queste, ha intercettato il veicolo intimando l'alt all'automobilista. L'uomo al volante, per tutta risposta, ha scartato l'auto di servizio e ha premuto sull'acceleratore per fuggire. Ne è nato un inseguimento con altre due pattuglie che, trovandosi in zona, hanno nuovamente intercettato la Mini bloccandola tra viale Carpi e viale Romagna.

Alla guida è stato trovato un cittadino russo 50enne che, dagli accertamenti, è risultato essere senza patente. Nelle sue tasche, infatti, è stato trovato un documento di guida rilasciato dalle autorità ucraine e mai registrato in Italia. Ulteriori controlli hanno permesso di scoprire che la Mini, oltre a non avere la copertura assicurativa, non era stata revisionata. Il guidatore si è visto così rilasciare un maxi verbale da 6mila euro, oltre a una denuncia a piede libero per falso materiale, e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

"Non è la prima volta che i nostri bravissimi agenti della Polizia Locale riescono a portare a termine un'operazione importante per la sicurezza stradale, per gli automobilisti e per tutti i cittadini - ha commentato l'assessore alla Sicurezza nei Quartieri, l'onorevole Elena Raffaelli -. Pensate se con un'auto non assicurata si fosse causato un incidente stradale. Sarebbero stati seri danni per tutti i coinvolti. Questo genere di azioni, ci fanno ben comprendere come per l'Amministrazione e per il Comando della nostra Polizia Locale, la tutela e la sicurezza del territorio passino anche attraverso un'attenzione puntuale al codice della strada. Ai nostri agenti, impegnati ogni giorno sulle strade della città, e all'Ufficio Comando quindi vanno i miei ringraziamenti più sinceri per la capacità di impiegare al meglio anche le nuove tecnologie messe a disposizione dal Comune. Come Amministrazione di Riccione continueremo ad investire risorse per potenziare sia la rete di telecamere sia per dotare il corpo della Polizia Locale di Riccione di nuove e sempre aggiornate tecniche di salvaguardia per la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Così come abbiamo assunto l'impegno di assumere nuovi agenti arricchendo la dotazione organica del corpo".