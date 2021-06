Scappa alla vista dei lampeggianti, inseguito e trovato con cocaina e contanti

La visa dei lampeggianti di una pattuglia della polizia di Stato ha messo in allarme uno spacciatore che, per la paura, si è messo a correre insospettendo gli agenti i quali a loro volta lo hanno inseguito. La corsa è andata in scena in via Mosca, a Miramare, col fuggitivo che si è infilato nel parco non prima di sbarazzarsi di due telefoni cellulari. Nonostante questo, però, è stato acciuffato dal personale della Questura di Rimini che lo ha identificato per un egiziano 33enne. Sottoposto a perquisizione, nelle sue tasche sono spuntate diverse dosi di cocaina pronte per essere vendute e 300 euro in contanti ritenuti il provento delle precedenti cessioni. Il tutto è valso al pusher le manette e, nella mattinata di lunedì, è stato processato per direttissima.