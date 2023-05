Scappa dall'ospedale psichiatrico e aggredisce i passanti con bastone e sega

Ha dato non poco filo da torcere alle forze dell'ordine l'esagitato che, nella notte tra sabato e domenica, ha aggredito due persone armato di bastone e sega. Il ragazzo, un 25enne di origini camerunensi, secondo quanto emerso era scappato il mese scorso dall'ospedale psichiatrico di Cuneo facendo perdere le proprie tracce per poi riapparire a Rimini lo scorso fine settimana. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si aggirava nel cuore della notte nella zona di San Giuliano mare quando un residente lo ha notato mentre cercava di scavalcare un cancello per entrare in un'abitazione. Il passante ha cercato di bloccarlo ma, per tutta risposta, il 25enne ha afferrato un bastone con il quale ha picchiato l'uomo per poi fuggire. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno iniziato a battere la zona in cerca del fuggitivo.

L'esagitato è poi riapparso all'alba di sabato in un bar di via Sinistra del porto dove, armato di sega, ha cercato di aggredire la barista del locale. E' scattato un nuovo allarme che ha fatto intervenire una pattuglia della Polizia di Stato e due della Municipale ma, nonostante gli sforzi di 6 agenti, riportare alla calma l'esagitato è stato estremamente difficile tanto che si è reso necessario anche l'intervento del 118 accorso con ambulanza e auto medicalizzata. Alla fine è stato possibile bloccare il 25enne coi sanitari che hanno proceduto con un tso per sedarlo e, in sicurezza, trasportarlo in ospedale. Il giovane è stato denunciato a piede libero e ricoverato nel reparto di psichiatria.