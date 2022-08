Scappano dal supermercato senza pagare e aggrediscono la commessa

Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Riccione sono intervenuti in un supermercato di viale Ceccarini dove due malviventi avevano appena messo a segno una rapina. I ladri, uno italiano e l'altro dell'est Europa entrambi 30enni, dopo essersi aggirati tra gli scaffali hanno iniziato a far sparire della merce in uno zaino per poi cercare di allontanarsi in tutta fretta. Le loro manovre, però, non sono passate inosservate al personale del negozio e una commessa ha cercato di fermarli. Vistisi scoperti, i malviventi hanno spintonato la donna nel tentativo di fuggire ma l'intervento di un cliente e di una pattuglia dei carabinieri ha permesso di bloccarli. Ammanettati e portati in caserma, al termine delle pratiche di rito i due sono stati trasferiti in carcere in attesa della convalida da parte del gip.