Scappata dall'ospedale psichiatrico di Pesaro, Sara Tomassini ritrovata a Rimini dopo 5 giorni

Si è conclusa nel migliore dei modi la ricerca di Sara Tomassini, la 35enne che lo scorso 18 novembre era scappata dal reparto di Psichiatria dell'ospedale di Pesaro. La ragazza, nella serata del 23, è stata ritrovata a Rimini da una pattuglia dell'esercito impegnata nell'operazione "Strade sicure" mentre vagava nei pressi della stazione ferroviaria. A lanciare l'allarme, 5 giorni fa, era stato il padre che aveva diffuso un appello via social: "È scappata dal reparto psichiatria del presidio ospedaliero "Muraglia" di Pesaro, dove era stata ricoverata stamattina alle 10,30, ed è in grave pericolo di vita". I militari l'hanno notata giovedì nella zona di piazzale Cesare Battisti mentre camminava agitata e confusa lungo la strada. La pattuglia l'ha quindi fermata ma, alle domande, la Tomassini ha iniziato a rispondere in un inglese stentato rendendo ancora più difficile le cose. La 35enne, quindi, ha rivelato il suo nome e cognome e in quel momento è transitata una Volante della Polizia di Stato con l’identikit della ragazza che ha così permesso di identificarla. Il padre è stato immediatamente avvisato. Nonostante fosse scomparsa senza soldi né telefono, con ai piedi solo un paio di ciabatte Crocs, la Tomassini appariva in buone condizioni e sarà trasferita a Pesaro.