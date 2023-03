Scatti una foto sulla neve nel villaggio Riccione, la condividi e vinci un weekend nella Perla verde

Scatta, condividi e vinci. Scatti una foto dentro al villaggio Riccione di Madonna di Campiglio, la pubblichi con l’hashtag #riccionephotocontest e vinci, se ottieni tanti like, un weekend a Riccione, oltre a biglietti per parchi, terme e museo della piadina. #riccionephotocontest è infatti il concorso organizzato dal Comune di Riccione in occasione dell’evento promozionale “Riccione porta il sole” a Madonna di Campiglio, in programma sabato 4 e domenica 5 marzo nella località Folgarida.

Villaggio di Riccione

Il villaggio di Riccione in quota, realizzato con i gonfiabili del Comune di Riccione (cabine, moscone e arco) che ricreano uno stabilimento balneare, verrà allestito con la collaborazione della Cooperativa Bagnini a Folgarida nei pressi del Family Park e sarà operativo in entrambe le giornate dalle 10 alle 16.

Nel villaggio sarà presente il personale di Promhotels e verrà distribuito materiale promozionale della città: le nuove cartoline tematiche, appositamente realizzate, che raccontano i tanti volti di Riccione, l’immagine balneare, sportiva, culturale, quella dello shopping, i parchi tematici e la vita notturna. Grazie alla collaborazione del Consorzio Riccione Family Hotels e del Club del Sole nel villaggio verrà proposta anche animazione per famiglie e bambini.

Nel cuore di Madonna di Campiglio

Nella giornata di sabato Riccione entrerà nel cuore di Madonna di Campiglio con tutto il calore della Romagna. In piazza Sissi, in pieno centro, sarà allestito un deejay set targato Riccione dalle 17,30 alle 19,30 con la collaborazione di Radio Studio Più: sono infatti previsti anche alcuni momenti in diretta live. La stessa radio, in questi giorni, sta promuovendo la presenza di Riccione a Madonna di Campiglio e Folgarida oltre al contest fotografico.

Come funziona

Per partecipare a #riccionephotocontest. ogni concorrente deve scattare una foto all’interno del villaggio Riccione e caricarla sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #riccionephotocontest. È permesso inserire anche altri tag aggiuntivi a preferenza dell’utente, purché sia presente il tag ufficiale del concorso, vincolante per poter essere ammessi. Il termine del concorso è fissato per il 19 marzo: in questa giornata verrà stilata la classifica delle foto concorrenti, determinata dal numero di like ricevuti.

I premiati saranno quattro in base alla posizione in classifica. Il primo premio è un weekend a Riccione in un hotel di categoria 3 stelle (messo a disposizione dal Consorzio Riccione Turismo) oppure presso il Romagna Family Village di Riccione più l’ingresso per due persone a scelta tra Oltremare o Aquafan oppure per il “Percorso Benessere” presso Riccione Terme, oppure ancora per Piadina Experience, il museo della piadina. Va precisato che per weekend si intende un soggiorno a Riccione per 2 persone in hotel a 3 stelle per una notte a scelta con trattamento di pernottamento e prima colazione. Il soggiorno dovrà essere effettuato nei periodi compresi tra il 21 marzo e il 10 giugno 2023 e tra il 12 settembre e il 31 dicembre 2023 (esclusi ponti e festività). Al secondo premiato andrà un weekend a Riccione in un hotel di categoria 3 stelle (messo a disposizione dal Consorzio Costa Hotels) oppure presso il Romagna Family Village di Riccione. Chi otterrà il terzo e il quarto premio potrà scegliere tra un pacchetto spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) per due giorni (weekend inclusi) dal 26 maggio al 30 giugno oppure l’ingresso per 2 persone a scelta tra Oltremare oppure Aquafan oppure il “Percorso Benessere” presso Riccione Terme oppure ancora l’accesso a Piadina Experience.

“Riccione sceglie partner di alto livello”

“Riccione ha scelto di percorrere un posizionamento di brand ben preciso - spiega il presidente del consiglio comunale e delegato agli Eventi Simone Gobbi - ovvero di alto livello ed è per questo che ho voluto fortemente la partnership con Campiglio, attraverso soluzioni nuove di marketing. Il contest Instagram, abbinato alle cartoline tematiche dei prodotti e delle eccellenze presenti a Riccione, permetterà così di raggiungere una più vasta platea di pubblico. L'altro aspetto fondamentale nella scelta è la forte componente di turisti stranieri nella località Madonna di Campiglio e Folgarida per farci conoscere anche all'estero, dove purtroppo abbiamo perso negli anni quote di mercato importanti. Voglio sottolineare il coinvolgimento di tutti i club di prodotto, della Cooperativa bagnini e dell'Associazione albergatori, che hanno dimostrato grande capacità di fare sistema: quando si lavora uniti per il bene di Riccione questi sono gli ottimi risultati che si raggiungono”.