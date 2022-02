Scazzottata fuori dalla discoteca, individuato l'autore del pestaggio

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Riccione hanno portato all'individuazione del ragazzo che, all'alba di domenica 13 febbraio, aveva massacrato di botte un 21enne di Poggio Torriana fuori da una discoteca di Misano. L'autore del pestaggio, un coetaneo di Rimini, è stato denunciato a piede libero per lesioni. La vittima, intorno alle 6 di domenica scorsa, era stato soccorso da un'ambulanza del 118 arrivata nel locale sulla collina misanese dove aveva trovato il ragazzo con delle gravi ferite al volto riconducibili a un'aggressione. I sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito, lo avevano trasportato al pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione e avvertito i carabinieri. I militari dell'Arma, in un primo tempo, avevano raccolto il racconto del ferito che però non era in grado di rispondere alle domande degli inquirenti in quanto aveva spiegato di non ricordarsi minimamente quanto accaduto e, soprattutto, indicare chi lo aveva picchiato selvaggiamente. Per le lesioni subìte il 21enne, dopo un primo riserbo della prognosi, era stato dimesso con le ferite giudicate guaribili in 60 giorni.