Scena da cavalleria rusticana: l’ex fidanzato di lei affronta il nuovo compagno con un fucile

Una scena che ricorda la novella di Verga "Cavalleria rusticana" quella accaduta tra un 44enne riminese che, lasciato dalla fidanzata, ha affrontato il nuovo compagno di lei, un 37enne palermitano, armato di fucile. Il "duello" è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un parcheggio dove, i due, si erano dati appuntamento dopo una serie di insulti reciproci per "risolvere" la questione. A dare l'allarme, intuendo le intenzioni degli uomini, è stata l'oggetto del contendere, una straniera 36enne, che ha allertato i carabinieri. Quando, intorno all'1, i militari dell'Arma hanno intercettato il luogo dello scontro si sono trovati davanti i due uomini alla vista delle divise hanno iniziato a picchiarsi selvaggiamente fino a quando sono stati divisi. La coppia è stata fatta allontanare e, al riminese, è stato sequestrato il fucile che il 44enne aveva sottratto al padre.

Portato in caserma, l'uomo è stato poi arrestato e trasferito in carcere in attesa della convalida mentre la 36enne ha sporto denuncia nei suoi confronti per maltrattamenti. Secondo il racconto della donna, in passato ci sarebbero state percosse e minacce fino a quando lei aveva deciso di troncare la relazione. In una occasione, inoltre, il 44enne le avrebbe addirittura sottratto il passaporto con l'intento di impedirle di mettere la parola fine alla loro storia. Oltre al riminese, tuttavia, è finito in manette anche il palermitano che al momento di essere identificato dopo il duello è stato trovato in possesso di documenti intestati a una persona diversa.