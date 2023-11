Scena da film tra le vie di Rimini, non si ferma al posto di blocco e sperona con lo specchietto un agente

Una scena quasi da film quella che si è verificata mercoledì sera (15 novembre), intorno alle 21, nella zona di Santa Giustina, quando un individuo, alla vista della Polizia locale, ha dato inizio a una fuga ad alta velocità per eludere i controlli. Il personale della squadra giudiziaria, nell'espletare il normale servizio di vigilanza, ha segnalato lo stop a un veicolo già sotto osservazione. Tuttavia, al momento dell'alt, il conducente ha improvvisamente accelerato, causando uno scontro inaspettato: lo specchietto sinistro ha colpito il braccio di uno degli agenti, mentre lo sportello della macchina della municipale – aperto - è stato danneggiato.

L'inseguimento, protrattosi per circa 100 metri, ha portato all'arresto dell'uomo per resistenza a pubblico ufficiale continuata e danneggiamenti aggravati al veicolo di servizio. Nelle prossime ore comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo in direttissima.