Gli scenari di guerra un'incognita per il turismo. "Ma da Kiev stanno continuando a prenotare"

Ad oggi il piano voli è confermato. Il Kiev-Rimini della compagnia Azur Air, il vettore di proprietà del gruppo Atg, è in tabella oraria con primo atterraggio al Fellini il 28 maggio. Gli aerei per i turisti ucraini sono in calendario nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Lo scenario di guerra di queste ore non blocca al momento l’attività e le vendite del tour operator Anex Tour che ha annunciato nelle scorse settimane il suo sbarco al Fellini di Rimini-San Marino. “Qui allo scalo di Rimini stiamo lavorando regolarmente e cerchiamo di mantenere l’ottimismo – dice il direttore generale di Anex Tour per l’Italia Claudio Abbadessa -, il primo volo da Kiev è confermato, almeno ad oggi, confidiamo nella diplomazia e proseguiamo nelle nostre vendite tuttavia attenti all’evoluzione del contesto”.

Anex Tour è una multinazionale che ha uffici sparsi in tutto il mondo, compresa la Russia e l’Ucraina. “Ho sentito i colleghi da entrambi i paesi – racconta Abbadessa -, chiedendo anche com’era la situazione, mi sono parsi tranquilli”. E da Kiev al momento stanno continuando a prenotare le vacanze per venire questa estate in Italia e a Rimini: “Negli ultimi giorni non si tratta di numeri elevati – sottolinea Abbadessa -, ma da Kiev anche nelle ultime ore sono ancora arrivate delle prenotazioni”.

Anex Tour spiega che i feedback restano positivi. Il tour operator ha previsto anche un volo settimanale aggiuntivo da Kiev, mentre al momento non è previsto l’utilizzo dello scalo di Odessa. “Il nostro report, in attesa della stagione estiva – conclude Abbadessa -, ci dice che al momento abbiamo prenotazioni pari al 28,5% dei posti che abbiamo messo in vendita complessivamente nel periodo maggio-ottobre”.