Scende dalla macchina e sfrecciano in moto i rapinatori che gli strappano un orologio da 70mila euro

Prezioso bottino per i malviventi che sabato sera hanno colpito a Riccione, intorno alle 23:30 circa. In via Cervia, due ignoti malviventi a bordo di uno scooter sono riusciti a strappare un orologio di lusso ad un modenese in villeggiatura a Riccione. Il prezioso, dal valore di circa 70.000 euro, è stato rapinato al termine di una breve colluttazione tra il malvivente e la vittima, in quel momento intenta a scendere dall’autovettura per rincasare. I due rapinatori si sono successivamente dileguati a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Sezione Operativa.



